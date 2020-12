A direção do PSD manifestou esta segunda-feira “profundo pesar” pela “morte heroica” do agente da PSP de Évora, considerando que demonstrou o “sentido de missão” que caracteriza as forças e serviços de segurança.

Também o presidente do PSD, Rui Rio, numa publicação na sua conta oficial no Twitter, presta homenagem a António José Pinto Doce, de 45 anos, que morreu na madrugada de domingo quando tentava intervir numa situação de violência doméstica, tendo sido mortalmente atropelado pelo agressor.

“A minha sentida homenagem ao agente da PSP, António Doce, que perdeu a vida ao assumir em toda a plenitude a sua profissão, intervindo pelo bem e segurança comum, mesmo não estando de serviço. Que grande exemplo!“, sublinhou Rio.

Na nota da direção nacional, o PSD manifesta as condolências à família, ao Comando Distrital de Évora e à Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública.

“Esta não é uma morte comum. Este não é apenas o falecimento de um agente da PSP (…) Trata-se de uma morte heroica, trata-se de um agente da PSP que, mesmo não se encontrando em serviço, deu uma demonstração inolvidável da têmpera e sentido de missão que, é preciso afirmá-lo, caracterizam as nossas forças e serviços de segurança”, refere a nota.

O PSD sublinha ainda que a violência doméstica foi responsável “por metade dos homicídios ocorridos em Portugal no ano de 2019”.

“Manifestação intolerável de cobardia e que urge que o Estado, a todos os títulos, possa estancar e colocar em níveis civilizacionais compatíveis com a sociedade que queremos ser”, refere a nota.

Este agente da PSP em Évora morreu na madrugada de domingo, no hospital local, depois de ter sido atropelado por uma viatura conduzida por um suspeito de violência doméstica, que fugiu e, entretanto, já foi detido, revelou o Comando nacional da Polícia.

O agente do Comando Distrital de Évora da Polícia não estava de serviço, no sábado à noite, mas interveio numa situação de violência doméstica que presenciou, na rua, acabando por ser atropelado pelo alegado agressor, que se pôs em fuga.

O homem detido pela GNR, suspeito do atropelamento mortal, é um guarda prisional do Estabelecimento Prisional (EP) de Sintra, de 52 anos, revelou esta segunda-feira Guarda à agência Lusa.