Em atualização

Há vários serviços do Google com problemas desde as 11h30 (hora de Lisboa), segundo a informação cedida pelo Downdetector. Sites do Gmail, YouTube, Google Drive, motor de pesquisa Google ou Google Classroom estão em baixo em vários países do mundo. Já há várias queixas de utilizadores nas redes sociais, que dizem que não conseguem aceder a alguns dos serviços ou que estes têm falhas.

O Observador contactou a Google, mas até ao momento, ainda não há um comentário oficial da multinacional sobre o que se está a passar. Os problemas acontecem no mesmo dia em que os Departamentos do Tesouro e do Comércio dos EUA foram alvos de um ciberataque de larga escala, cometido contra o governo americano. Especialistas têm estado a acusar hackers ligados ao governo russo como autores do ataque.

De acordo com as queixas dos utilizadores no Downdetector, o Gmail — serviço de correio eletrónico da tecnológica — está com problemas desde as 11h30 (hora de Lisboa), 79% das pessoas queixam-se de não conseguir sequer entrar no email, 14% diz ter falhas no site e 6% diz que não consegue trocar mensagens (o Gmail tem um serviço de chat incorporado). Entre as queixas, há utilizadores de países tão diversos como EUA, Espanha, Polónia, Sérvia, Gana, Índia ou Eslovénia.

Na página onde está o “Painel de controlo de estado do Google Workspace”, por exemplo, a tecnológica informa que todos os serviços associados estão em baixo. O site é o local onde qualquer utilizador ou empresa pode verificar o estado atual dos serviços da tecnológica. indicados abaixo. Também é nesta página que os utilizadores podem obter informações adicionais ou comunicar problemas.

Além destes serviços, também o Google Play, o jogo Pokémon Go, o streaming de videojogos Stadia, a loja de aplicações móveis Google Play ou os serviços da empresa para casa inteligente, sob a marca Nest, também estão em baixo um pouco por todo o mundo.