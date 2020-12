A Polícia de Las Vegas, nos Estados Unidos, deteve um homem que subiu para a asa de um avião da Alaska Airlines, prestes a descolar. A situação ocorreu por volta das 13h30 deste sábado, no aeroporto de McCarran.

O voo 1367 que fazia a ligação entre Las Vegas e Portland estava pronto para sair do Aeroporto Internacional McCarran quando o piloto reparou numa pessoa a vir em direção ao avião e notificou a torre de controlo, afirmou a Alaska Airlines em comunicado.

Segundo a CNN, o Departamento da Polícia Metropolitana de Las Vegas e os funcionários do aeroporto levaram o homem sob custódia e vão abrir um inquérito para apurar as circunstâncias do sucedido.

O momento foi filmado por uma passageira e divulgado nas redes sociais. No vídeo vê-se o homem a caminhar e a sentar-se na asa do avião e depois a descalçar os sapatos e as meias antes de tentar subir para a asa pequena. Quando viu a polícia a aproximar-se deixou-se deslizar e caiu de uma altura considerável para o chão.

Depois do acontecimento insólito, o avião fez nova inspeção antes de descolar mais de quatro horas depois da hora prevista.