O pequeno-almoço é importante para todas as pessoas, independentemente da idade. No caso das crianças, que estão em pleno desenvolvimento e crescimento, é fundamental não só que não saltem esta refeição, como que façam escolhas o mais nutritivas possível. E quando se fala em pequeno-almoço saudável, as papas de aveia são uma boa opção. Além de serem ricas do ponto de vista nutricional, fornecendo vários nutrientes as papas de aveia permitem fazer combinações que agradam a todos os gostos.

Embora o ponto de partida seja sempre o mesmo, a aveia, nos toppings podemos ser criativos. E aí só há duas regras: escolher alimentos equilibrados e respeitar o gosto de cada um.

Aveia: um alimento cheio de benefícios

Embora algumas crianças ainda possam torcer o nariz à aveia, são cada vez mais as pessoas que se rendem aos seus encantos, incluindo-a nas suas refeições. Não é por mero acaso que este cereal se tem vindo a o que constitui um ótimo motivo para começar a incluí-lo na nossa alimentação logo desde tenra idade. A aveia é rica em fibra, nomeadamente um tipo especial, que são os betaglucanos.

Ao pequeno-almoço, papas de aveia

Com o tempo frio, que já dá o ar de sua graça, o que sabe mesmo bem são refeições quentes e aconchegantes, como as papas de aveia. Uma das grandes vantagens desta receita é que, além da aveia, combina vários alimentos que podem ser muito interessantes do ponto de vista nutricional, basta fazer as escolhas mais acertadas. Na sua base, tem habitualmente este cereal cozinhado com leite ou uma bebida vegetal ao seu gosto, por exemplo, de amêndoa, aveia ou arroz. Há também quem preferia utilizar água. Para atingir a consistência e textura perfeitas, tenha em mente a regra de ouro: use sempre uma chávena de líquido por meia chávena de aveia. O dobro, portanto.

A solução para quando tem pouco tempo

Sendo esta uma refeição tão completa e ideal para começar o dia dos mais pequenos (e não só), muitos pais, que sabem perfeitamente que as manhãs são muitas vezes sinónimo de correria, poderão pensar que, oxalá, houvesse uma solução igualmente saborosa e equilibrada, mas mais rápida. E não é que há mesmo? Nestes dias mais preenchidos, Nesquik Aveia e Cacau All Natural e Nesquik Aveia Cacau e Maçã All Natural são opções práticas e, acima de tudo, nutritivas. Com o sabor a NESQUIK a que nos tem habituado nos últimos anos – e que faz a delícia das crianças -, estas papas de aveia são feitas com ingredientes 100% naturais e contêm 72% de aveia, o que significa que são ricas em fibra. Classificadas com o Nutri-Score A (verde escuro), as Papas de Aveia Nesquik são para além de saborosas, nutricionalmente equilibradas. Quanto à preparação, não podia ser mais simples:

Junte 40g (4 colheres de sopa) NESQUIK All Natural Papas de Aveia Maçã e Cacau ou de NESQUIK All Natural Papas de Aveia e Cacau a 125 ml de leite meio gordo.

Para cozinhar, tem três alternativas: no micro-ondas durante cerca de 2 minutos a temperatura média (600 WATT); numa panela, mexendo sempre até absorver o leite; ou juntar o leite, mexer e deixar absorver.

Toppings que os mais pequenos vão adorar

Além de serem uma ótima opção do ponto de vista nutricional, as papas de aveia têm ainda a vantagem de poderem ser adaptadas a todos os gostos. Bem sabemos que as crianças estão constantemente a mudar de opinião relativamente à comida: se num dia adoram um alimento, no dia seguinte juram de pés juntos que nunca foram capazes de comer tal coisa. Com as papas de aveia, a base pode ser sempre a mesma, mas os toppings podem ser variados consoante a vontade e gosto de cada um, com a possibilidade de infinitas combinações. O duo mais tradicional – e com mais fãs – é maçã e canela, mas há muitas outras que pode experimentar, adicionando: