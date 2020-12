E de repente vemo-nos novamente na época mais alegre do ano, o Natal. Num ano tão atípico como o de 2020, esta alegria, mesmo que manifestada através de celebrações mais limitadas, é recebida com expectativa, e de braços abertos, por todos aqueles que se viram afastados da sua habitual realidade e dos que mais amam durante tantos meses.

As típicas músicas natalícias assumem-se como a banda sonora oficial, os pinheiros enfeitados com cor e brilho tornam-se decoração obrigatória e é palpável o entusiasmo geral, tanto por parte de adultos como de crianças. É a época de manifestarmos a gratidão e o amor que sentimos pelos que nos são mais próximos, brindando-os com presentes que acreditamos serem capazes de despertar-lhes um sorriso espontâneo.

Muitos são os portugueses que optam por adquirir estes presentes mais cedo, de forma a evitar que o habitual stress e ansiedade gerados pela azáfama das compras de última hora contamine de alguma forma o seu espírito natalício, mas ainda há quem adie para as últimas semanas, dias, ou até horas que antecedem as celebrações.

A pandemia que assola o mundo atualmente veio, no entanto, colocar um conjunto de limitações e necessidades acrescidas de segurança e higiene às típicas compras de Natal. O habitual forte movimento de pessoas registado todos os anos por esta altura em centros comerciais por todo o país contrasta com a necessidade de afastamento por questões de saúde.

Foi a pensar nesta nova realidade que a Sonae Sierra lançou um conjunto de serviços com vista a garantir a segurança dos clientes dos seus Centros Comerciais, preservando simultaneamente a magia e alegria desta época especial. Começamos por falar da informação que está disponível nos websites e app dos centros comerciais geridos pela Sonae Sierra, que nos permite perceber os níveis de tráfego nos mesmos em tempo real, por hora e por dia de semana.

Além disso, no Centro Vasco da Gama e Centro Colombo, em Lisboa, foi criada uma zona exclusiva para embrulhos, com vista a evitar elevados ajuntamentos de pessoas nas suas lojas. Este espaço estará em funcionamento até ao próximo dia 24 de dezembro, em horários específicos, sendo os clientes assistidos por uma equipa de funcionários que os ajudarão a fazer os seus embrulhos de forma rápida e eficiente.

A par da zona exclusiva de embrulhos, a Sonae Sierra lançou também um serviço especial de Delivery que se propõe a “fazer as suas compras por si” no CascaiShopping e NorteShopping. Para todos aqueles que querem conveniência, existe agora a possibilidade de indicar online a lista das compras que pretende fazer no CascaiShopping ou NorteShopping. Após o pagamento online (todo este processo é feito nos websites destes centros comerciais), as suas compras ficarão a cargo de uma equipa dedicada. Da sua parte, tudo o que terá de fazer é relaxar e aguardar pela data e hora previamente acordadas para a sua recolha ou entrega em casa.

Este serviço surge como uma extensão do já existente serviço de Drive-In, através do qual é possível recolher encomendas feitas online, por e-mail ou telefone nas lojas aderentes, em todos os centros comerciais geridos pela Sonae Sierra.

Adicionalmente a todos estes serviços, a Sonae Sierra quer tornar o seu Natal mais divertido. Por isso, lançou o “Este ano o presépio tem a sua cara”, disponível em todos os centros comerciais geridos pela marca, que disponibilizam diariamente online, desde o passado dia 1 de dezembro, uma figura diferente do Presépio de Natal. No total, são 24 figuras que poderá imprimir a partir dos websites destes centros comerciais e montar em conjunto com a sua família para dar um toque diferente à época natalícia este ano.

Não deixe que nada diminua de alguma forma o encanto da época mais especial do ano. Faça as suas compras de forma segura, planeando a sua visita aos Centros Comerciais ou optando por fazê-lo a partir do conforto da sua casa, recolhendo-as em dia e hora previamente agendados. Faça do convívio com os que mais ama, em total segurança, a sua única preocupação este Natal.

