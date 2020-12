Mais da metade da população considera que o Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, não é responsável pelas mortes no país devido à pandemia de Covid-19, segundo uma pesquisa divulgada pelo Instituto Datafolha.

A sondagem mostrou que 52% dos entrevistados disseram que Bolsonaro “não tem culpa” pelas mortes registadas no país por conta da crise de saúde, face a 47% que pensavam assim no final de agosto. Por outro lado, 38% dos entrevistados acreditam que o líder de extrema direita é “um dos culpados”, mas não o principal, enquanto 8% consideram-no o “principal culpado” das mortes, segundo a mesma sondagem, publicada na noite de domingo no jornal Folha de São Paulo.

Apesar de a maioria da população isentar Jair Bolsonaro, dirigente que sempre negou a real gravidade da crise sanitária, 42% dos consultados qualificaram como “má ou péssima” a atuação do chefe de Estado na pandemia. Enquanto isso, 27% avaliaram as ações do Presidente como “regular” e 30% como “ótima ou boa”.

Da mesma forma, a maioria dos entrevistados (53%) disse que o Brasil “não fez o que era necessário” para evitar as mortes por Covid-19, enquanto a restante percentagem é dividida igualmente entre aqueles que acreditavam que nada poderia evitar as mortes (22%) e aqueles que acreditam que o país tomou as medidas necessárias para evitá-las (22%).

O levantamento Datafolha mostrou ainda que a popularidade do Ministério da Saúde, comandado pelo general Eduardo Pazuello desde junho após a queda de dois ministros, continua a cair.

Para 35% dos brasileiros o desempenho do ministério é “ótimo ou bom”. Em abril, a pasta atingiu a aprovação recorde de 76%. A pesquisa foi realizada por meio de entrevistas telefónicas com 2.016 pessoas entre 08 e 10 de dezembro e tem margem de erro de dois pontos percentuais.

Os dados divulgados compõem outro levantamento do jornal Folha de S.Paulo, que também mostrou que o índice de aprovação do governo de Jair Bolsonaro ficou em 37%, o maior desde que assumiu o poder em janeiro de 2019, apesar da agravamento da pandemia no país.

No entanto, a gestão do Bolsonaro para enfrentar a emergência sanitária no Brasil, um dos três países mais afetados do mundo junto com os Estados Unidos e a Índia, tem sido questionada por diversos setores.

Há poucos dias, o Presidente mais uma vez minimizou a crise de saúde e afirmou que o Brasil está “no fim da pandemia”, apesar dos alertas dos especialistas em saúde de que o país já passa por uma segunda vaga, sem ter superado a primeira leva de infeções em larga escala.

O Brasil é o país lusófono mais afetado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo, ao contabilizar o segundo maior número de mortos (181.402, em mais de 6,9 milhões de casos), depois dos Estados Unidos.