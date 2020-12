Mitch McConnell, líder do Partido Republicano no Senado norte-americano, reconheceu a vitória do democrata Joe Biden. Num discurso no plenário do Senado, Mitch McConnell concluiu: “O Colégio Eleitoral falou. Por isso, hoje quero parabenizar o presidente eleito Joe Biden“, cita o The New York Times.

O líder republicano no Senado também congratulou Kamala Harris, que venceu as eleições norte-americanas ao lado de Joe Biden: “Para lá das nossas diferenças, todos os americanos podem orgulhar-se de a nossa nação ter uma vice-presidente eleita pela primeira vez”.

Mitch McConnell admitiu que “muitos esperavam que a eleição presidencial produzisse um resultado diferente“, mas que “o nosso sistema de governo tem processos para determinar quem será empossado em 20 de janeiro”. Ainda assim, nunca fez referência às alegações de fraude eleitoral levantadas por Trump.

No discurso, o líder republicano no Senado endereçou um agradecimento ao presidente norte-americano cessante pelo serviço prestado aos Estados Unidos: “O forasteiro que jurou sacudir Washington e levar o nosso país a novas conquistas, cá dentro e no exterior, fez exatamente isso”, concluiu.