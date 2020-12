Apesar de ter falhado a penúltima corrida da época, por causa da Covid-19 – o que permitiu ao jovem George Russell provar que, naquele F1 da Mercedes, mesmo um quase estreante pode vencer -, Lewis Hamilton demonstrou ser imbatível em 2020 e alcançou mais um título de campeão mundial, pela sétima vez na sua carreira.

Para comemorar a obtenção de mais um ceptro e, sobretudo, para promover o hiperdesportivo da Mercedes, pelo qual que os clientes que já o sinalizaram aguardam há quase dois anos, Hamilton conduziu o Mercedes-AMG One, de que apenas vão ser produzidas 275 unidades e que já estão todas vendidas, por 2,2 milhões de euros o exemplar.

A curiosidade em torno do exuberante modelo, que será o mais rápido e possante jamais construído pela marca alemã, prende-se com o facto de montar a mecânica de um F1, mais precisamente uma unidade similar ao que a Mercedes montava no F1 de 2015, o ano em que conquistou o segundo campeonato do mundo, já com o piloto britânico ao volante.

A mecânica em causa tem como unidade principal o 1.6 V6 sobrealimentado a gasolina, com cerca de 640 cv, ligeiramente menos “puxado” do que o utilizado pelos F1, para ter uma autonomia superior entre revisões, que assim estão espaçadas por 50.000 km. A esta unidade juntam-se três motores eléctricos de 160 cv cada, de modo a superar 1000 cv. Contudo, os motores eléctricos são alimentados por uma bateria com apenas 6 kWh, o que segundo o construtor garante uma autonomia em modo eléctrico de 25 km.

Face à paixão de Hamilton por desportivos tão próximos quanto possível do F1 que conduz, associada à necessidade da Mercedes promover o modelo, é mais que provável que o campeão do mundo tenha no AMG One o seu próximo carro de serviço. Porque torna-se cada vez mais difícil para o inglês passear-se nas “máquinas” que tem lá em casa, do Pagani Zonda 760 LH ao McLaren P1, ambos muito inferiores ao novo AMG One.