Escolher um perfume nem sempre é fácil. O cheiro é a nossa sensação mais primitiva e varia de pessoa para pessoa. Os próprios perfumes têm personalidade e agem de forma diferente na pele de cada um de nós. Provavelmente já lhe aconteceu adorar um perfume que sentiu numa colega ou num amigo mas, quando o vai experimentar em si, não o consegue tolerar. Se tiver mesmo um grande azar – acredite, isto é mais normal do que imagina -, há perfumes que lhe vão deixar com uma grande dor de cabeça. Mas esta é também a magia da perfumaria. Os cheiros são emoções tão individuais que há um perfume certo para toda a gente e que ajuda a criar a nossa identidade olfactiva porque se vai aproximar da nossa identidade social e da forma como nos sentimos em sociedade.

Na hora de pensar num perfume para oferecer, existe o receio de não acertar e escolher um perfume errado. Sem falar na imensidão de opções que tornam esta escolha quase um grande quebra-cabeças. Basta entrar numa loja Perfumes & Companhia para perdemos a cabeça. Os corredores cheios de frascos mágicos, cores e aromas que, quantos mais cheiramos, mais dúvidas temos. A dada altura já queremos todos.

A forma mais fácil de escolher um perfume é pensar na sua família olfactiva que vai desde os cítricos aos florais, orientais, herbais, frutais, amadeirados, florientais, chipre e fougère. Claro que muitos perfumes combinam várias famílias mas a sua designação vai focar-se no aroma que tem o apelo principal. Estas famílias olfativas acabam por dividir os perfumes em várias identidades que se adaptam à nossa personalidade. Desta forma, se não souber que perfume escolher para oferecer a alguém este Natal, pense em qual identidade essa pessoa se encaixa melhor.

Perfumes Clássicos

Falamos de uma identidade tradicional e conservadora que vai focar-se nos aromas florais e frescos que são combinados com várias notas para não se tornarem nem demasiado doces, nem demasiado intensos. Costumam combinar florais com amadeirados para um resultado intemporal. Nos homens, tendem a combinar notas fougère com frescas e nunca saem de moda.

Para ela:

Para ele:

Perfumes Sedutores

Tal como o nome indica, serão perfumes intensos, orientais e exóticos, com sensações quentes que podem vir das famílias chipre e que remetem para pessoas irreverentes, comunicativas e de personalidade forte. Falamos de perfumes ricos e pesados, sem serem doces, que reflectem uma identidade que gosta de chamar a atenção e de vestir um perfume que dure na pele.

Para ela:

Para ele:

Perfumes Desportivos e Frescos

Tanto para homens como para mulheres, estes perfumes tendem a ser leves na pele e suaves ao olfacto, chamando a atenção para as notas frescas, frutadas e cítricas que reflectem uma atitude desportiva perante a vida. Vão acabar por se identificar melhor nas pessoas que praticam actividades físicas e que têm um estilo descontraído, preferindo perfumes mais discretos.

Para ela:

Para ele:

Perfumes Sofisticados

Geralmente englobam os aromas chipre e amadeirados, talvez um pouco floral mas sem serem demasiado enjoativos e que vão reflectir pessoas modernas, espontâneas e confiantes. Falamos de uma identidade que pode ser associada a opulência e luxo, mulheres e homens que gostam de usar um perfume marcante, elegante e instigante.

Para ela:

Para ele: