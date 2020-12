A partir de 2022, as provas do campeonato do mundo de resistência vão deixar de ter a lutar pelos lugares da frente exclusivamente protótipos de competição, sem qualquer relação com veículos de estrada, mesmo que fabricados em pequena quantidade. As alterações ao regulamento vão permitir que modelos com motores híbridos, parentes de superdesportivos capazes de serem homologados para circular em estrada, possam igualmente gerar carros de competição capazes de disputar o primeiro lugar em provas como as 24 Horas de Le Mans.

Os novos modelos, integrados na categoria Le Mans Hypercars (LMH) vão dar origem a superdesportivos extremamente potentes e, acima de tudo, eficazes em matéria de comportamento em estrada ou pista. A Peugeot Sport, o departamento de competição da marca francesa, a quem cabe desenvolver o novo LMH já chegou a uma conclusão final sobre a mecânica, que apelida de Hybrid4 500 kW.

A mecânica do fabricante francês tem como motor principal um V6 biturbo a gasolina, com 2,6 litros, que debita 680 cv, ou seja, 500 kW. A esta unidade de combustão, a Peugeot Sport associa um segundo motor, este eléctrico, com 272 cv. Esta unidade motriz está montada no eixo dianteiro, para garantir tracção integral, sendo alimentado por uma bateria e um sistema eléctrico a 900 volts.

Segundo a Peugeot, o seu LMH pode circular nas boxes e no pitlane apenas com motor eléctrico, a velocidades até 120 km/h. Enquanto houver bateria, cuja capacidade não foi mencionada, o modelo usufrui de 952 cv. Quando a bateria acaba, o carro perde 272 cv, que recuperará após umas travagens e desacelerações, em que o motor eléctrico funciona como gerador para recarregar o acumulador.

Para evitar excesso de “criatividade” por parte dos fabricantes, todos os LMH vão ter de instalar sensores que informem a FIA, em tempo real, qual a potência que está a ser fornecida por cada um dos motores. Além da Peugeot, também a Toyota já anunciou que está a desenvolver o seu LMH com as 24 Horas de Le Mans e o campeonato de resistência em vista.