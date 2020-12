E aqui reside também um peso qualquer da passagem dos tempos. Há uma certa forma de fazer as coisas — neste caso, discos, música,experimentação, trabalho em grupo e no estúdio — que morreu e que não se relaciona facilmente com as novas gerações que hoje consomem e fazem música.

Quando era puto, não conseguia ouvir bem o Wayne Shorter e hoje em dia é das minhas maiores referências, porque tem um som sujo e tecnicamente é meio sujo, não o troco por nada. E isso é um problema geracional, a geração que veio depois desses músicos, a malta dos anos 70 e 80 aperfeiçoou bastante as coisas, mas não a causa, parece que começaram a tocar com muita maquilhagem e até os discos têm um som muito mais digital, mais certinho”, explica o músico.

Não há, neste campo, como negar a importância de uma mudança que é social e é tecnológica, que rodou o rosto e o fazer das coisas e das pessoas. Algo que Ricardo Toscano lamenta, mas não chora. Gostava que o mundo estivesse mais para ouvir uma canção de jazz com 13 minutos. Mas não está, portanto siga a dança.

À volta de “A Love Supreme”

Além do duplo-concerto a decorrer no próximo fim-de-semana na Culturgest, há ainda outras possibilidades, mais caseiras, mais respeitantes de condicionamentos pandémicos. “À Volta de A Love Supreme” é um concerto online — ou uma série de vídeos disponibilizados, uma vez que não é em direto — que a Culturgest, na pessoa do seu programador musical Pedro Santos, propôs a Ricardo Toscano, para adensar a relação com o disco e para aumentar a profundidade de pensamento sobre o objeto. São quatro vídeos (para cada um dos andamentos do álbum) e foram feitos em duo (à exceção do primeiro andamento, “Acknowledgment”, que foi feito em trio):

“No primeiro andamento sou só eu com duas baterias, do Luís Candeias e do João Pereira, a fazerem-me bullying. Depois, o segundo andamento foi feito só com a bateria do João Pereira. O terceiro fiz em duo com o Romeu Tristão, que é contrabaixista e vai tocar no concerto. E o último fiz com o piano, com o João Pedro Coelho. Tem graça porque gravámos isso tudo seguido, tudo num dia, eles foram chegando e indo embora e eu fiquei a fazer a maratona, de manhã ao fim da tarde. E a verdade é que no momento não me apercebi disso, mas acho que a suite nunca tinha sido feita dessa forma. Quando ouvi os takes fiquei muito contente com o que fizemos e quem sabe possa sair daí um disco, talvez”, conta Toscano.

[um teaser para aquilo que vai poder ver nos canais vídeo da Culturgest, esta terça-feira:]

“Acknowledgment”, “Resolution”, “Pursuance” e “Psalm”. São estes os quatro andamentos e as quatro portas — de entrada e de saída —, os quatro níveis, andares, os quatro “tudo” que compõem A Love Supreme. E não, não são a mesma fruta: “A primeira parte é um acordar, é um processo de autoconsciência, um auto-reconhecimento, é muito introspetivo, tens ali aquele mantra no meio que é o acesso para o transe, tens ali coisas que estão erradas teoricamente, mas que estão super certas porque soam como têm de soar. E isso para mim é logo um incentivo. O groove tribal era uma coisa que não se fazia muito na altura. No segundo andamento, “Resolution”, a melodia dessa zona é como se fosse, para mim, um apontar de dedo perante ti, ao espelho, tudo aquilo que ele toca ali é a colocar em causa, é a questionar-se. Pode ser um disco de terapia, se quiseres. O terceiro andamento é o drive, é a perseguição, é o galope e ao mesmo tempo é meio celebração, a melodia é bastante feliz, é festivo. O quarto andamento é o salmo, ele toca aquelas palavras, é uma oração que ele escreveu e é muito religioso e espiritual, mas nesse salmo diz que esta é toda a sua oferta a Deus. É curioso como, ao mesmo tempo, é um cool down e um clímax. É um clímax para baixo, uma espécie de descanso do guerreiro”, enquadra.

Apesar de já o ter feito em quarteto, o saxofonista nunca o fez em septeto, com um ensemble assim: Ricardo Toscano (saxofone tenor), João Pedro Coelho (piano), Romeu Tristão (contrabaixo), João Pereira (bateria), Luís Candeias (bateria), Bernardo Tinoco (saxofone barítono) e João Almeida (trompetista). E como é que se faz, então?