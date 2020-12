Um homem de 18 anos, que trabalhava em vários estabelecimentos de ensino, ficou em prisão preventiva por suspeitas de abusar sexualmente de crianças, informou esta terça-feira a Polícia Judiciária em comunicado enviado às redações dos órgãos de comunicação social.

Segundo a PJ, o suspeito foi detido pela “prática continuada de atos sexuais sobre várias crianças do género masculino, com idades compreendidas entre os 7 e os 11 anos”, as quais frequentam estabelecimentos de ensino, no período escolar e pós-escolar. A Polícia Judiciária levanta ainda a possibilidade da existência de mais vítimas.

De acordo com o comunicado, o abusador exercia “funções de auxiliar de ação educativa, técnico de informática e audiovisuais, para além de formador de atividades de enriquecimento curricular”, aproveitando-se da proximidade que mantinha com as crianças para praticar os repetidos abusos, os quais decorreram entre os meses de setembro e novembro passados na Área Metropolitana de Lisboa, esclarece também a PJ.