O presidente russo Vladimir Putin felicitou, esta terça-feira, o presidente eleito norte-americano Joe Biden, depois de vencer o Colégio Eleitoral, que decidiu a sua vitória nas eleições. A notícia é avançada pela Reuters, que cita um comunicado do Kremlin.

“Da minha parte, estou pronto para interação e contacto consigo”, diz o Kremlin, citando Putin.

Quando a 3 de novembro as urnas deram a vitória a Joe Biden nas eleições presidenciais americanas, o Presidente russo disse que não reconheceria o democrata, até que o processo ficasse concluído no Colégio Eleitoral e fossem afastadas as dúvidas sobre os resultados, face às alegações de fraude levantadas por Donald Trump.

“Putin desejou ao Presidente eleito muito sucesso e expressou confiança em que a Rússia e os Estados Unidos, que têm uma responsabilidade especial pela segurança e estabilidade global possam, apesar das suas diferenças, ajudar realmente à resolução de muitos problemas e desafios que o mundo enfrenta”, diz ainda a nota publicada no site oficial do governo russo.