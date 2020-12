Os primodivisionários Sevilha, Valladolid e Osasuna apuraram-se esta terça-feira, sem dificuldades, para a segunda eliminatória da Taça do Rei de Espanha de futebol, enquanto o Huesca precisou de recorrer ao prolongamento para ultrapassar a primeira ronda da competição.

O extremo português Jota marcou o segundo golo do Valladolid na goleada por 5-0 sobre o Cantolagua, do quarto escalão, e o Sevilha bateu por 3-0 os vizinhos do Ciudad de Lucena, com tentos de Óscar, Luuk de Jong e Joan Jordan.

Se o Osasuna não teve problemas de maior diante do modesto Tomares e venceu por esclarecedores 6-0, o mesmo não se pode dizer do Huesca, que venceu por 3-2 o Marchamalo, mas apenas garantiu o apuramento no prolongamento.

O avançado Rafa Mir foi a grande figura da partida, ao apontar os três golos dos aragoneses, que contaram com o lateral esquerdo português Luisinho no onze.