Se as eleições presidenciais fossem agora, Marcelo Rebelo de Sousa seria reeleito à primeira volta com 68% dos votos, segundo a mais recente sondagem do Centro de Estudos e Sondagens da Universidade Católica Portuguesa (CESOP) para o jornal Público e RTP publicada esta terça-feira.

A sondagem dá a vitória ao atual Presidente, sendo que Ana Gomes garante o segundo lugar com apenas 13% dos votos e André Ventura fica-se pelo terceiro lugar com 8%. Fora do pódio ficam João Ferreira e Marisa Matias com 5% das intenções de votos e Tiago Mayan Gonçalves com 1%.

Marcelo Rebelo de Sousa é o candidato preferido dos eleitores da maioria dos partidos, à exceção do PAN, do CDU e do Chega. No PSD, Marcelo arrecadaria 69% dos votos do PSD, 66% do PS e 58% do CDS-PP. No que diz respeito ao Bloco de Esquerda, Marcelo teria mais 15% dos votos que a candidata do partido, Marisa Matias (28% contra 13%). O mesmo acontece com o candidato da Iniciativa Liberal, Tiago Mayan Gonçalves (30% contra 15%).

O Bloco de Esquerda é o partido que apresenta os resultados menos previsíveis desta sondagem: os eleitores têm como preferido Marcelo Rebelo de Sousa com 28% das intenções de voto, de seguida Ana Gomes com 17% e, por fim, surge Marisa Matias com 13%. Há ainda 2% dos eleitores com a intenção de votar em André Ventura. No entanto, a maioria (31%) diz ainda não saber em quem vai recair o seu voto.