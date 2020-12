Os próximos seis meses de presidência portuguesa da União Europeia trazem uma programação cultural diversa, com propostas de artes visuais, teatro, cinema e música em Lisboa, Bruxelas e outras cidades de todo o mundo, apesar de serem escassos os exemplos de objetos artísticos propositadamente encomendados para a ocasião.

Os artistas visuais Vhils e Bordalo II, a maestrina Joana Carneiro e o maestro Rui Massena, o encenador Tiago Rodrigues e artistas visuais já hoje representados na Coleção de Arte Contemporânea do Estado, nomeadamente criadoras do sexo feminino, são alguns dos destaques.

As linhas gerais da programação, já com nomes, locais e datas, foram apresentadas nesta terça-feira à tarde no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. Na sala Almada Negreiros estiveram presentes a ministra da Cultura, Graça Fonseca; a secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias; e o novo presidente do Instituto Camões, João Ribeiro de Almeida.

Entre 1 de janeiro de 20 de junho de 2021 Portugal assume a presidência do Conselho da União Europeia pela quarta vez, sucedendo à Alemanha e antecedendo a Eslovénia. A cerimónia oficial de abertura está agendada para 14 de janeiro precisamente no CCB, centro operacional da presidência (o CCB foi inaugurado em 1992 para acolher a primeira presidência portuguesa do então Conselho das Comunidades Europeias).

Segundo a ministra da Cultura, estes seis meses de programação cultural vão custar ao erário público cerca de um milhão e 400 mil euros e do ponto de vista político a principal prioridade é a “recuperação e retoma dos setores culturais e criativos”. Questionada sobre se o Ministério da Cultura equacionou encomendar propostas artísticas de propósito para a presidência portuguesa da UE, Graça Fonseca respondeu com o exemplo do concerto inaugural de fado e orquestra, com a maestrina Joana Carneiro e direção musical de Elisabete Matos (diretora artística do Teatro Nacional de São Carlos).

O concerto inaugural terá em palco fadistas acompanhados da Orquestra Sinfónica Portuguesa, os arranjos são originais e todo o concerto foi especificamente desenhado e encomendado para o momento inaugural. A exposição em Bruxelas e a forma como vai ser apresentada a obras das artistas, tudo foi feito de propósito” para a ocasião, justificou.

Já se sabia que no âmbito da presidência portuguesa o Ministério da Cultura planeava uma “grande exposição” em Lisboa com as 65 obras de arte contemporânea compradas este ano pelo Estado, mais as 21 obras adquiridas no ano passado. Ou seja, obras da chamada Coleção da Secretaria de Estado da Cultura, atual Coleção de Arte Contemporânea do Estado, iniciada em 1976 e hoje dirigida pelo historiador David Santos — a mesma que esteve sob os holofotes há alguns meses devido ao presumível desaparecimento de dezenas de objetos (94 podem ter sido furtados e 18 têm localização incerta).

Era igualmente conhecido, e assim foi divulgado por Graça Fonseca em julho, que esta programação integraria ainda uma outra “grande exposição” em Bruxelas de mulheres artistas, com curadoria de Helena Freitas.

Porém, até agora, não havia informação sobre datas e locais. Nesta terça-feira ficou a saber-se que afinal a exposição em Lisboa não terá lugar e que a exposição em Bruxelas, intitulada “Tudo o Que eu Quero: Artistas Portuguesas de 1900 a 2020”, ocorrerá no Centro de Belas Artes — Bozar, de 26 de fevereiro a 23 de maio. A mostra tem curadoria de Helena Freitas e Bruno Marchand e poderá também ser vista pela internet através da plataforma Google Arts.

A importância de trabalhar melhor a igualdade de género e a visibilidade e conhecimento das mulheres artistas é algo que nos tem orientado, algo que recebemos de testemunho da presidência alemã”, justificou a ministra, em referência ao facto de a exposição em Bruxelas se focar em criadoras do sexo feminino. “Será um mote muito importante ao longo deste semestre europeu. Não podemos nem devemos partir do pressuposto de que tudo está adquirido e consolidado” na área da igualdade de género, sublinhou.

A programação não está totalmente fechada, referiu Graça Fonseca, e áreas como a dança ainda serão contempladas em anúncio para breve.

À margem da apresentação desta terça-feira, o Observador perguntou à ministra da Cultura se tinha novidades acerca do inquérito aberto em julho pelo Ministério Público, a pedido do Governo, para investigar o desaparecimento de obras da Coleção de Arte Contemporânea do Estado. Graça Fonseca preferiu não comentar, por entender que a ocasião servia apenas para falar da programação cultural para os próximos seis meses.