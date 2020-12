António Costa diz que é uma “excelente notícia” o anúncio de que a Agência Europeia do Medicamento antecipou a votação sobre a aprovação da vacina da Pfizer para o dia 21 de dezembro e afirma que está confiante na capacidade de os países europeus começarem rapidamente a vacinar os cidadãos.

“Foi uma excelente notícia que ontem tivemos”, disse António Costa esta quarta-feira em Paris, à entrada do Palácio do Eliseu para um almoço de trabalho como Presidente Emmanuel Macron a propósito da presidência portuguesa da União Europeia, que começa a 1 de janeiro.

Na terça-feira, a Agência Europeia do Medicamento anunciara que a reunião para a aprovação da vacina Pfizer-BioNTech havia sido antecipada do dia 29 de dezembro, data para a qual estava inivialmente agendada, para o dia 21 de dezembro. É expectável que a vacina fique aprovada nesse dia — seguindo-se a operação de vacinação.

“Aquilo que estamos todos a fazer é um grande esforço para coordenar, para que no mesmo dia todos os Estados-membros possamos iniciar a vacinação”, afirmou Costa, ao lado de Macron. O primeiro-ministro português salientou também que “a Comissão fez um grande trabalho ao assegurar a compra conjunta” da vacina, de modo a que todos os cidadãos da Europa, “sejam de um estado maior ou mais pequeno, mais rico ou mais pobre”, tenham acesso simultâneo à vacina.

António Costa destacou ainda que a recuperação económica “justa, verde e digital, que permita recuperar deste dano económico e social dramático que a Covid tem provocado” é a primeira de três prioridades fundamentais de Portugal na altura em que se prepara para assumir a presidência rotativa da União Europeia — no primeiro semestre de 2021.

O primeiro-ministro acrescentou duas outras prioridades: o desenvolvimento do pilar social da União Europeia e o reforço da autonomia estratégica da Europa. Destacando o papel fundamental do continente europeu no plano mundial, Costa sublinhou a imoprtância de “estreitar o nosso relacionamento com o continente africano”, da “parceria oriental” e do posicionamento na região do Indo-Pacífico e salientou a cimeira com a Índia, “que é um parceiro fundamental da Europa”.

Costa apontou também para os Estados Unidos. “Esperamos que o início da Presidência de Joe Biden permita lançar uma nova dinâmica nas relações transatlânticas”, disse o primeiro-ministro, sublinhando que o regresso dos EUA ao Acordo de Paris é o “primeiro sinal” dessa nova dinâmica.