A Cidade do Futebol recebeu esta quarta-feira o sorteio dos oitavos da Taça de Portugal, que faria também todos os cruzamentos para os quartos e as meias da prova rainha numa altura em que quase todos os principais candidatos continuam em competição. E os jogos não vão demorar muito, depois da realização da quarta eliminatória de forma maioritária no último fim de semana e com as duas próximas rondas a jogarem-se já em janeiro, ficando as meias, disputadas a duas mãos, para a segunda semana de fevereiro e para a primeira semana de março.

Assim, e em relação aos oitavos, o Benfica foi o único “grande” que já sabe quem vai defrontar, tendo pela frente o surpreendente Estrela da Amadora na Reboleira. Já o FC Porto defronta fora o vencedor do jogo entre Nacional e Leixões, ao passo que o Sporting terá pela frente também como visitante o Marítimo ou o Salgueiros. Seguindo os cruzamentos também apurados, e caso se confirme o favoritismo teórico dos principais conjuntos ainda em prova, as meias poderão trazes duelos escaldantes com o Sp. Braga-FC Porto e o Sporting-Benfica.

O quadro de jogos dos oitavos da Taça de Portugal será o seguinte:

Jogo 1: Fafe-Belenenses SAD ou Sp. Espinho

Jogo 2: Estrela da Amadora-Benfica

Jogo 3: Rio Ave-Estoril

Jogo 4: Sp. Braga- Torreense

Jogo 5: Marítimo ou Salgueiros-Sporting

Jogo 6: Moreirense-Santa Clara

Jogo 7: U. Leiria ou Gil Vicente-Ac. Viseu

Jogo 8: Nacional ou Leixões-FC Porto

O quadro de jogos dos quartos da Taça de Portugal será o seguinte:

Jogo 9: vencedor do jogo 2-vencedor do jogo 1

Jogo 10: vencedor do jogo 7-vencedor do jogo 8

Jogo 11: vencedor do jogo 5-vencedor do jogo 3

Jogo 12: vencedor do jogo 4-vencedor do jogo 6

O quadro de jogos das meias da Taça de Portugal (a duas mãoes) será o seguinte:

Meia-final 1: vencedor do jogo 12-vencedor do jogo 10

Meia-final 2: vencedor do jogo 11-vencedor do jogo 9

De referir que, na edição da última temporada afetada também pela pandemia, o FC Porto derrotou o Benfica por 2-1 na final da competição, conquistando a “dobradinha” com dois golos do central Mbemba.

Os resultados dos jogos da quarta eliminatória foram os seguintes:

Ac. Viseu (SL) -Académica (SL), 3-0

-Académica (SL), 3-0 Sporting (PL)-P. Ferreira (PL), 3-0

Fontinhas (CP)- Fafe (CP) , 1-1 (3-4, g.p.)

, 1-1 (3-4, g.p.) Rio Ave (PL) -Famalicão (PL), 2-1

-Famalicão (PL), 2-1 Estoril (SL) -Boavista (PL), 2-1

-Boavista (PL), 2-1 Cova da Piedade (SL)- Moreirense (PL) , 2-3 (a.p.)

, 2-3 (a.p.) V. Guimarães (PL)- Santa Clara (PL) , 0-1

, 0-1 FC Porto (PL)-Tondela (PL), 2-1

Benfica (PL)-Vilafranquense (SL), 5-0