A câmara municipal de Cascais vai pagar a quarentena em hotéis do concelho aos idosos que vivam em lares e que passem o Natal com a família, de modo a que possam regressar aos seus lares com a garantia de que não levam o coronavírus para dentro das instalações.

“Sabemos a gravidade que um surto de contágio de coronavírus pode assumir especialmente numa Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI), os lares que acolhem centenas de munícipes em resposta às necessidades destes e das famílias”, diz a autarquia numa nota publicada na internet. “Mas a solidão é um risco ainda maior e pode provocar danos cuja cura é mais complicada e para os quais não existe vacina.”

“Queremos que este Natal seja de saúde, paz e harmonia vividas em família. Por isso criámos a ‘Operação Natal em Família’. Com esta medida criamos espaço para isolamento profilático e possibilitamos a realização de testes, antes do regresso à ERPI por parte de cada pessoa idosa”, explica a câmara. “Ajudamos ainda a dinamizar a economia local, em especial as unidades hoteleiras, tão prejudicadas pela pandemia.”

De acordo com informações adicionais prestadas pela câmara ao Diário de Notícias, a medida inclui a realização de três testes à Covid-19.

O projeto aplica-se a idosos que sejam familiares de residentes no concelho de Cascais — mesmo que os próprios idosos não vivam em lares daquele território. Depois do período natalício, o idoso e um acompanhante escolhido pela família são submetidos a um teste à Covid-19 e são isolados num hotel do concelho. Passados 14 dias, os dois voltam a fazer um teste. O regresso ao lar só acontece mediante um terceiro teste — e é feito em viaturas próprias.

Todos os custos associados a este projeto são suportados por fundos públicos, pela câmara municipal, que planeia investir entre 300 mil e 400 mil euros.