Várias enfermeiras que trabalham e moram em dois lares em Washington foram a um casamento com mais de 300 pessoas em Ritzville, uma pequena vila americana. Alguns dias depois, seis utentes das casas de repouso morreram de Covid-19.

As autoridades locais identificaram cerca de uma dúzia de casos provenientes do evento e avisaram a população que nos próximos dias o número de casos poderia aumentar “bastante”.

De acordo com o Washington Post, o casamento durou cerca de seis horas e, além de comida e bebida, também havia máscaras disponíveis para os convidados. No entanto, nem todos cumpriram com as medidas de proteção.

O Grant County Health District, uma das casas de repouso, reagiu às notícias e afirmou que ainda não há certezas sobre as infeções das enfermeiras e as suas presenças no casamento. Ainda, o organismo explicou que vai “fazer de tudo” para apurar a origem das infeções.

O pessoal da instituição cuida de unidades inteiras de pessoas e não é possível saber exatamente quais foram os pacientes que tiveram contacto direto com os funcionários”, explicou a instituição.

Este é apenas mais um caso de como um evento com bastantes pessoas pode resultar numa super-propagação.

Em agosto, um casamento nos Estados Unidos esteve ligado a 177 casos de Covid-19 e sete mortes, de acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças.

Outro caso semelhante aconteceu em outubro quando uma academia de ciclismo fez um evento que afetou, pelo menos, 69 pessoas. Durante o acontecimento as pessoas estavam separados por dois metros, mas não tinham máscaras de proteção.

O diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infeciosas, Anthony Fauci, esclareceu que um simples gesto pode ajudar a reduzir “drasticamente” o contágio.

Apesar da a vacinação nos Estados Unidos já ter começado, os especialistas continuam a apelar ao distanciamento social, ao uso de máscara e a que as pessoas evitem o ajuntamento com mais de quatro pessoas.