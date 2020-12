Um surto de infeção provocada pelo SARS-CoV-2 atingiu 12 dos 27 utentes do Lar da Casa da Criança Mirandesa, em Sendim, em Miranda do Douro, revelou esta quarta-feira à Lusa o gabinete de Relações Publicas do Instituto de Segurança Social.

De acordo com aquele instituto público, o surto teve início na sexta-feira, tendo sido diagnosticados “positivos” 12 utentes e cinco funcionários com Covid-19.

Após uma vistoria conjunta realizada pela Comissão Municipal da Proteção Civil, foi decidida a manutenção dos idosos na instituição, por se encontrarem garantidas as condições necessárias para a monitorização e cuidados necessários aos utentes”, concretiza a mesma fonte.

A Segurança Social indicou também que ativou uma Brigada de Intervenção Rápida, para reforço dos recursos humanos necessários ao acompanhamento dos casos positivos.

A Casa da Criança, em Sendim, em Miranda do Douro, é um equipamento licenciado que desenvolve a resposta social estrutura residencial para pessoas idosas e acolhe 27 utentes.

Apesar das várias tentativas feitas pela Lusa, a direção da instituição e a Proteção Cível Municipal recusaram-se e prestar qualquer esclarecimento sobre o surto que atingiu aquela Estrutura Residencial para Idosos (ERPI).

Na página oficial da rede social Facebook da Casa da Criança Mirandesa, pode ler-se que foi acionado o plano de contingência da instituição com o “intuito de conter o foco de covid-19”.

Todos os utentes que estão nas nossas instalações se encontram assintomáticos e em isolamento”, escreve a intuição na mesma rede social.

Segundo o último boletim epidemiológico emitido esta quarta-feira pela Unidade Local de Saúde do Nordeste, a que Lusa teve acesso, no concelho de Miranda do Douro, há 50 casos ativos de covid-19.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 1,6 milhões de mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 5.815 em Portugal.