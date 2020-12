Viajar em tempos de pandemia pode ser uma complicação. Alguns países pedem um teste à Covid-19 negativo à entrada, outros possuem recolher obrigatório e ainda há aqueles que não permitem a deslocação a certas zonas. Sem falar dos ajuntamentos, ou da utilização da máscara na via pública.

Para responder a estas perguntas — e facilitar a vida aos europeus –, a União Europeia (UE) lançou uma aplicação, a Re-Open EU, para iOS e Android, que enumera as restrições em vigor nos 27 estados membros da organização (e também o Reino Unido). A aplicação, que é gratuita, já está disponível para descarregar em Portugal.

A aplicação fornece informação de cada país sobre a utilização de máscara, as regras de distanciamento físico em vigor, o número limite de membros num ajuntamentos, entre outros. Além disso, também oferece em tempo real o número de casos diários de Covid-19 de cada Estado-membro, bem como o número de mortes ou a taxa de positividade.

Depois de semanas de confinamento, as fronteiras estão a reabrir. A The Re-open EU vai dotar os viajantes com um acesso fácil à informação para ajudá-los de forma confiante a fazer os seus planos de viagens e permanecerem seguros durante a sua viagem”, afirma Thierry Breton, comissário para o mercado interno da UE.

Cada região da Europa está pintada de uma cor, dependendo dos dados do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC). As zonas vermelhas são as piores, as laranjas vêm a seguir e significam que há 50 casos ou mais por cada 100.000 pessoas, havendo restrições a cumprir. Só nas regiões a verde é que não vigoram quaisquer restrições — e, no mapa desta quarta-feira, penas partes da Noruega e a Gronelândia (pertencente à Dinamarca) é que estão pintadas dessa cor.

A app também vai permitir que se adquira vouchers de patrocínio, que consistem na compra de vales para restaurantes e hotéis, para serem usufruídos numa data posterior.

O objetivo da UE é permitir a retoma gradual no turismo, depois um ano negativo para o setor: “A plataforma TheRe-open EU fornece dados atualizados e informação essencial para que possam começar outra vez a explorar a Europa de forma segura outra vez”, de acordo com Mariya Gabriel, Comissária para a Inovação, Pesquisa, Cultura, Educação e Juventude.

A aplicação está disponível nas 24 línguas (incluindo em português) da UE e vai sendo constantemente atualizada. O serviço também está disponível no site.