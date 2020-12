Trinta e sete pessoas, entre utentes e funcionários, estão infetadas com Covid-19 no lar privado Delicado Raminho, no Vimeiro, no concelho da Lourinhã, informou esta quarta-feira este município do distrito de Lisboa.

Em comunicado, a autarquia refere que no sábado foi identificado um caso positivo na residência geriátrica, tendo a autoridade local de saúde decidido testar todos os 65 utentes e os 27 funcionários na terça-feira. Nessa sequência, 27 utentes e 10 funcionários tiveram teste positivo à covid-19.

Na terça-feira, a autoridade de saúde e a Proteção Civil locais efetuaram uma visita às instalações, com o intuito de serem implementadas medidas no âmbito do plano de contingência. Entre outras medidas, os utentes foram separados por áreas diferentes, em função de estarem ou não em isolamento.

A Proteção Civil ativou ainda uma equipa de limpeza para a desinfeção dos espaços, enquanto a câmara municipal reforçou a instituição com equipamentos de proteção individual.

Desde o início da pandemia, a Lourinhã, no distrito de Lisboa, contabiliza 310 casos confirmados, dos quais 60 estão ativos, 246 recuperaram e quatro morreram, de acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Comunidade Intermunicipal do Oeste, a que o município pertence.