Um grupo de procuradores-gerais de vários estados norte-americanos vai acusar a Google de abuso ilegal do monopólio que detém sobre a tecnologia que faz a distribuição dos anúncios online, confirmou o procurador-geral do Texas esta quarta-feira, num caso que se soma aos vários com os quais a empresa se tem confrontado.

Este deverá ser o primeiro processo nos quais os reguladores norte-americanos se vão concentrar e que incide na questão das ferramentas que ligam os compradores aos vendedores. Os anúncios representam a grande maioria de lucros da Google. Recorde-se que, em outubro, o Departamento da Justiça dos Estados Unidos da América (EUA) já tinha acusado a Google de deter um monopólio ilegal de motores de pesquisa e publicidade na internet. O processo, que deu entrada no Tribunal Federal de Washignton D.C, foi desde logo considerado o maior desafio legal que uma empresa tecnológica teve de enfrentar nos últimos tempos.

“Se o mercado fosse um jogo de futebol, a Google seria guarda-redes, avançado e árbitro”, disse Ken Paxton, procurador-geral do Texas num vídeo publicado no Twitter.

#BREAKING: Texas takes the lead once more! Today, we’re filing a lawsuit against #Google for anticompetitive conduct.

This internet Goliath used its power to manipulate the market, destroy competition, and harm YOU, the consumer. Stay tuned… pic.twitter.com/fdEVEWQb0e

— Texas Attorney General (@TXAG) December 16, 2020