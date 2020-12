O Presidente eleito dos Estados Unidos da América, Joe Biden, irá nomear Jennifer Granholm como a próxima secretária de Energia, segundo fontes próximas da equipa de transição de Biden.

Jennifer Granholm foi a primeira governadora do estado do Michigan — cargo que ocupou entre 2003 e 2011 — e trabalhou com Biden, enquanto vice-presidente de Obama, em 2009, no resgate de duas empresas automóveis, General Motors Co e Chrysler, escreve a Reuters.

Granholm, de 61 anos, é conhecida pelo seu interesse em questões de energia e foi considerada uma das principais candidatas a secretária de Energia se Hillary Clinton tivesse vencido as eleições norte-americanas em 2016. Se se confirmar, será a segunda mulher a liderar o Departamento de Energia desde a sua criação em 1977.

Ainda esta terça-feira, Joe Biden elegeu Pete Buttigieg como secretário dos transportes. O Colégio Eleitoral oficializou na segunda-feira a vitória do democrata, que irá tomar posse a 20 de janeiro.