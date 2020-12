A Polícia Judiciária deteve esta semana um jovem de 18 anos em Lisboa por suspeitas de abuso sexual de pelo menos dez crianças em dois colégios da zona de Cascais — um dos quais em que dava aulas de informática e catequese. Os detalhes surgem numa notícia publicada esta quarta-feira pelo Correio da Manhã, depois de na terça-feira a Polícia Judiciária ter anunciado a detenção do suspeito.

O Colégio Marista de Carcavelos, uma das instituições onde os abusos terão ocorrido, confirmou àquele jornal que recebeu a primeira queixa contra o jovem no dia 10 de novembro. A partir daí, a instituição deu início aos seus protocolos internos e reportou a situação às autoridades policiais.

O jovem foi contratado recentemente para dar aulas de informática naquele colégio, onde também ocupava blocos de tempos livres e dava formações de catequese — sempre com alunos entre os 7 e os 11 anos de idade. De acordo com informações divulgadas pelo Correio da Manhã, era no decorrer das aulas que o suspeito identificaria os seus alvos.

A Polícia Judiciária recolheu depoimentos de vítimas e familiares, bem como informações da própria escola, e obteve indícios de pelo menos dez vítimas (sete no Colégio Marista e três de uma outra escola). Foi com base nessas informações que as autoridades detiveram na segunda-feira o jovem, que entretanto se tinha demitido da escola ao saber da investigação policial.

Na terça-feira, a PJ tinha anunciado a detenção do suspeito pela “prática continuada de atos sexuais sobre várias crianças do género masculino, com idades compreendidas entre os 7 e os 11 anos”. O abusador exercia “funções de auxiliar de ação educativa, técnico de informática e audiovisuais, para além de formador de atividades de enriquecimento curricular”, acrescentou a PJ, assinalando apenas que os abusos decorriam na Área Metropolitana de Lisboa.

A investigação continua, por a PJ acreditar que podem existir mais vítimas. A escola, por seu turno tem procurado ajudar as vítimas e as famílias através dos serviços de apoio psicológico.