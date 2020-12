A Organização Mundial da Saúde voltou esta sexta-feira a recomendar o uso de máscara dentro de casa num conjunto de orientações a propósito do período do Natal.

“Os encontros dentro de portas, mesmo os mais pequenos, podem ser especialmente arriscados porque reúnem grupos de pessoas, novas e velhas, de diferentes agregados familiares, que podem não estar a cumprir as mesmas medidas de prevenção da infeção”, lê-se num comunicado publicado pela OMS.

“Os encontros devem acontecer se possível no exterior, e os participantes devem usar máscara e manter o distanciamento físico. Se os encontros acontecerem no interior, limitar o tamanho do grupo e garantir uma boa ventilação para reduzir o risco de exposição são fundamentais”, acrescenta a OMS.

“Pode ser esquisito usar máscaras e manter o distanciamento físico com amigos e familiares, mas fazê-lo contribui significativamente para assegurar que toda a gente permanece segura e saudável”, diz a organização. “As pessoas mais vulneráveis e os amigos ou familiares mais velhos podem considerar muito difícil pedir aos seus entes queridos que se mantenham fisicamente à distância, independentemente das ansiedades ou preocupações que possam ter. Tenha em conta o que os outros podem sentir e as decisões difíceis que vão enfrentar.”

Através da representação europeia, a OMS publicou um conjunto de recomendações para o período das férias de inverno, que inclui orientações para as estâncias de esqui, para as celebrações religiosas, as viagens e os encontros familiares — situações que podem potenciar um aumento do número de casos de Covid-19 no início do próximo ano.

“Anualmente por toda a Europa vemos um grande aumento de ajuntamentos que reúnem pessoas de todas as idades, incluindo famílias, grupos religiosos e amigos. Isto implica um risco significativamente maior de transmissão da Covid-19 durante a próxima época festiva”, diz a OMS. “Há um grande risco de um maior ressurgimento nas primeiras semanas e meses de 2021, e teremos de trabalhar em conjunto para termos sucesso na prevenção.”

No início de dezembro, a OMS já tinha recomendado o uso de máscara dentro de casa, quando se recebem visitas oirundas de outros agregados familiares.