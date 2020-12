O Automóvel Club de Portugal (ACP) acaba de anunciar o estabelecimento de um protocolo para testes de despistagem à Covid-19 com os laboratórios Germano de Sousa. A iniciativa, destinada aos “sócios que pretendem passar o Natal em família com tranquilidade e segurança”, contempla a comparticipação do teste.

O teste em causa é o RT-PCR, o método de detecção de referência da Direcção-Geral de Saúde para diagnóstico de infecção pelo SARS-CoV-2. Custa 65€, sendo o valor remanescente assumido pelo ACP, informa o clube. Os resultados são disponibilizados em até 48 horas, nos dias úteis.

Para efectuar a marcação e usufruir desta campanha, que é válida até 31 de Dezembro, os sócios do ACP apenas têm de contactar directamente os centros onde os laboratórios Germano de Sousa efectuam o teste e indicar o respectivo número de sócio, fazendo-se acompanhar, no dia agendado para a realização da despistagem, do cartão de cidadão e do cartão de sócio ACP.