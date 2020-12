O primeiro-ministro, António Costa, vai estar esta segunda-feira na capital francesa para um almoço de trabalho com o Presidente francês, Emmanuel Macron, e o principal tema em cima da mesa é a preparação da presidência portuguesa da União Europeia.

O encontro vai acontecer no Palácio do Eliseu e o almoço de trabalho deve durar cerca de duas horas. Antes do encontro, os dois líderes vão falar aos jornalistas. O encontro com o Presidente francês é o único ponto na agenda da visita do primeiro-ministro a França.

Na semana passada, o Conselho Europeu chegou a acordo sobre o Pacote de Recuperação ‘NextGenerationEU’, também designado como a ‘bazuca’ para combater a crise provocada pela pandemia da Covid-19, e que conta com um montante global de 1,8 mil milhões de euros.

A presidência portuguesa da UE arranca no primeiro semestre de 2021, sucedendo à Alemanha e antecedendo a Eslovénia.

O governo português assumiu como prioridades da presidência da UE a capacidade de resistir a crises não apenas economicamente como ao nível dos valores europeus, da Europa social, a “Europa verde”, líder no combate às alterações climáticas, e a “Europa digital” para enfrentar a “a transição tecnológica a nível económico e de proteção dos direitos dos cidadãos”.