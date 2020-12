Em atualização

Penas entre os quatro e os 30 anos. O tribunal francês condenou as 14 pessoas acusadas no caso do ataque ao Charlie Hebdo, em 2015. A decisão do tribunal francês foi conhecida esta quarta-feira.

Durante a leitura dos elementos contra cada um dos detidos, o coletivo de juízes afirmou que Abdelaziz Abbad, Miguel Martinez, Metin Karasular e Michel Catino tiveram um papel menor no planeamento dos ataques e que não mostraram “nenhuma adesão a qualquer ideologia terrorista”.

Os irmãos Mohamed e Mehdi Belhoucine, e a esposa de Amedy Coulibaly, Hayat Boumeddiene estiveram ausentes do julgamento.

Além do ataque à redação do jornal Charlie Hebdo, o veredicto abarca também os ataques realizados nos dias seguintes por Amedy Coulibaly (que resultou na morte de uma polícia em Montrouge, nos arredores de paris) e também o assassinato de quatro pessoas num supermercado Kosher (judeu).

Recorde-se que nenhum dos 14 condenados participou diretamente nos atentados. Os autores foram mortos nos locais dos vários ataques em 2015. Foram condenados por terem ajudado na logística dos crimes e de cumplicidade.

Nezar pastor Alwatik, que foi condenado a 18 anos de prisão, que alegadamente “desistiu no último minuto” tinha um arsenal na casa de Amedy Coulibaly onde a operação foi planeada, recorda o Le Monde.

Já em relação a Willy Prévost (condenado a 13 anos), o tribunal considerou provado que “conhecia e partilhava a ideologia radical de Amedy Coulibaly” — que já tinha sido condenado em 2010 —. “Willy Prevost tinha plena consciência da existência de um projeto criminoso de que conhecia a natureza, ainda que não conhecesse os detalhes”, apontou o tribunal.