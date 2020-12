Podia ser mais um concerto de Natal, mas é o primeiro concerto de Natal solidário em Portugal. A ideia partiu da Associação VilacomVida, e o preço do bilhete fica ao critério de cada espectador. O local? O sítio que desejar: o aconchego da sua sala, o conforto da sua cama ou, quem sabe, o carro (enquanto faz uma viagem longínqua). É que para assistir a este concerto — que se realiza no dia 19 de dezembro, às 21:30h —, basta ter uma ligação à internet e contribuir com um donativo de qualquer quantia para a VilacomVida, uma instituição particular de solidariedade social que nasceu da experiência e do reconhecimento comprovado de uma médica neurologista e de um grupo de pais de crianças e jovens com Perturbações Ligeiras do Desenvolvimento Intelectual, como trissomia 21 ou perturbações do espectro do autismo.

Zé Maria é o protagonista da campanha deste concerto solidário que, ao piano, canta a sua música de Natal preferida, deixando o convite para que todos nos juntamos a ele e a artistas portugueses conhecidos do público, com um único objetivo: reunir fundos suficientes para abrir o novo espaço “Com Vida”, o negócio social que além de ser o palco principal da Associação VilacomVida, também sustenta a sua missão.

Tiago Bettencourt, Carolina Deslandes, Anjos, João Pedro Pais, Diana Castro, Maria Ana Bobone, Frankie Chávez, Pedro Vaz, Mafalda Veiga, Miguel Araújo, Bárbara Tinoco, Agir e outros grandes nomes são os artistas que dia 19 de dezembro, a partir das 21:30h, vão animar o serão de quem se juntar a este concerto online, transmitido por streaming a partir dos estúdios AVK, contando ainda com a apresentação de Sofia Cerdeira.

Uma noite de magia que com o contributo de todos pode permitir que o espírito natalício chegue 365 dias por ano a todos os que a VilacomVida pretende ajudar, através de um projeto sustentável de empregabilidade e formação. Este serve de plataforma de preparação de jovens com dificuldades intelectuais de desenvolvimento para a vida autónoma, logo que terminem a escola.

Caso não possa assistir ao concerto, mas, ainda assim, pretenda ajudar a Associação VilacomVida, pode fazer um donativo para o IBAN PT50 0018 000344298446020 92 ou por MB WAY para o número 938 877 919.