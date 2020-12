Em mais de 70 anos de história é a primeira vez que a Unicef lança uma resposta de emergência para o Reino Unido. O objetivo é garantir que as crianças de 25 escolas de Southwark, a sul de Londres, têm garantidos pequenos almoços substanciais durante a interrupção das aulas, nas férias de Natal.

Segundo um comunicado da Unicef a iniciativa vai permitir apoiar 1.800 famílias de Southwark que foram “severamente afetadas pela pandemia da Covid-19”. As caixas de “pequenos almoços nutritivos” serão distribuídas nas duas semanas de férias de Natal, num total de cerca de 18 mil pequenos almoços. Cada caixa de pequeno almoço tem alimentos em quantidade suficiente para 10 dessas refeições, num custo estimado pela Unicef de mais de 27 mil euros.

O Guardian acrescenta ainda que a empresa de distribuição alimentar Abel & Cole fornecerá mais de uma tonelada de fruta e vegetais, com um valor de quase 5 mil euros, para serem também incluídos nas caixas de pequenos almoços.

“Estamos muito gratos à Unicef por dar este financiamento tão oportuno. A resposta ao nosso programa de caixas de pequeno almoço no verão mostrou-nos que as famílias estão realmente em dificuldades e muitas enfrentavam agora a dura realidade de uma pausa de duas semanas sem terem acesso ao lanche escolar gratuito e à indignidade de terem que depender de bancos de alimentos para alimentar os seus filhos”, afirmou a fundadora da School Food Matters, Stephanie Slater.

A School Food Matters é uma associação de solidariedade social fundada por Stephanie em 2007 com o objetivo de melhorar o acesso das crianças a alimentos saudáveis e sustentável enquanto estão na escola. O programa das caixas de pequenos-almoços foi lançado a 4 de maio deste ano e já permitiu distribuir mais de 51 mil caixas com mais de 517 mil refeições a crianças das escolas de Lambeth and Southwark.