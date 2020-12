A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) está a testar funcionários de lares do distrito de Vila Real não atingidos pela Covid-19 para prevenir surtos, anunciou esta quarta-feira a instituição.

O rastreio está a ser feito no âmbito de um protocolo celebrado com o Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social (MTSS), através do Instituto da Segurança Social (ISS), e foi anunciado numa altura que continuam a surgir surtos em lares do distrito transmontano.

A UTAD explicou, em comunicado, que iniciou a 11 de dezembro a realização de testes à Covid-19 em profissionais de estruturas residenciais para idosos e unidades de cuidados continuados de resposta a pessoas idosas, crianças, jovens e pessoas com deficiência, onde não exista identificação de casos suspeitos ou positivos.

No primeiro dia foram testados cerca de 30 profissionais.

O objetivo, frisou a academia, “é prevenir e mitigar a ocorrência de surtos nestas estruturas de apoio social”.

Os funcionários destas infraestruturas estão a ser encaminhados pelo ISS para a unidade de saúde da UTAD, onde são testados por enfermeiros, sob a direção clínica do médico Pedro Felgar.

Após a recolha, as amostras são enviadas para análise no Centro de testagem Covid-19 da universidade.

O objetivo é ampliar e melhorar a resposta ao trabalho em rede que tem vindo a ser realizado com as autoridades de saúde, e agora também com o MTSS, sempre com sentido de responsabilidade e compromisso para com a região e os seus cidadãos”.

Criado na primeira fase da pandemia, o centro da UTAD realizou, até esta semana, 19.500 análises.

No concelho de Vila Real há registo de dois lares afetados.

A Associação Paz e Amizade informou que tem 33 dos 80 utentes do lar de idosos positivos ao novo coronavírus, estando todos assintomáticos e a ser acompanhados dentro das instalações, onde possuem condições para fazer a devida separação entre os mais velhos.

Ainda em Vila Real, o Lar de Santo António tem 55 casos de infeção provocada pelo novo coronavírus, entre os quais 39 idosos, de um total de 41, e 16 em 27 funcionários. Para apoiar esta IPSS, foi acionada a brigada de intervenção rápida.

Em Vila Pouca de Aguiar, há, segundo informou o município, 124 casos positivos em três lares do concelho, sendo que “muitos destes já se encontram em fase final de recuperação”.

Neste concelho, segundo o último boletim epidemiológico do Agrupamento de Centros de Saúde do Alto Tâmega e Barroso, há um total de 163 pessoas infetadas.

A câmara disse ainda que os dois óbitos registados pela Unidade de Saúde Pública “eram utentes de lar, sendo pessoas já muito debilitadas”.

Sem concretizar o número de utentes e funcionários infetados, a Misericórdia de Valpaços confirmou ter casos de infeção pelo novo coronavírus em três lares.

Em Chaves há, pelo menos, cinco estruturas residenciais para idosos com surtos e, em Mondim de Basto, de acordo com a últimas informações divulgadas pela autarquia, o lar da Santa Casa da Misericórdia tinha 80 utentes e 18 funcionários infetados pelo novo coronavírus, sendo o “principal foco” da pandemia neste concelho.

O distrito de Vila Real tinha na terça-feira perto de 1.700 casos ativos.

Portugal contabiliza pelo menos 5.733 mortos associados à Covid-19 em 353.576 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).