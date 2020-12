O candidato presidencial André Ventura está na Rádio Observador a ser entrevistado. Começa por dizer que “sente” que foi Deus que lhe confiou a a “missão de transformar” o país e que a ascensão do Chega foi um “milagre da ascensão política”. O candidato presidencial diz que não tem medo de “falar de Deus” e que “entrou no espaço público a ideia de que falar de Deus viola a laicidade do Estado”, mas não concorda com isso.

“Falar de Deus dá-me força, motivação, convicção, e isso mostra às pessoas que a nossa força é autêntica. Podia não falar de Deus mas não era a mesma coisa, se eu acho que é Deus que me dá esta força porque não? Não tenho medo de falar de Deus nem da fé, e acho que devemos ter uma Europa de matriz cristã. Sinto que Deus me colocou neste caminho, porque sou uma pessoa de fé”, diz.

Para Ventura, “uma coisa é falar de Deus, outra coisa é dizer que sou o representante da igreja católica ou evangélica”.

Questionado sobre a lei da rolha no partido, Ventura diz que não é só o seu partido que atrai pessoas “indesejáveis”. “Todos atraem, imagino que o PSD não esteja muito orgulhoso de ter tido Duarte Lima. Ou o PS de ter tido Armando Vara”, diz, admitindo que os militantes que foram afastados do Chega foram afastados por queixas de difamação.

“Foi por chamarem aos outros criminosos sem base em evidência, ou por denegrir a família, chegámos a ter ofensas às famílias por não serem portuguesas”, diz, explicando o porquê de ter afastado membros do partido por má conduta.