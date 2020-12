O elegante e agressivo Bentley Bacalar deveria ter sido revelado durante o Salão de Genebra, em Março, evento que seria anulado devido ao Covid-19. Mas nada disso impediu que os clientes se “atropelassem” para garantir que seria sua uma das 12 unidades que serão produzidas. Sabe-se agora que, ainda antes da dúzia de descapotáveis desportivos sair da linha de produção, durante 2021, a Bentley fabricou uma unidade, que denominou “Car Zero”, com que está afincadamente a trabalhar em circuito para garantir que cada proprietário recebe um veículo com um desempenho à altura, mesmo nas condições mais exigentes.

O Bacalar foi concebido com base no Continental GT Convertible, mas a Bentley garante que, no exterior, apenas os fechos das portas foram mantidos. Para dar forma ao roadster, a marca britânica produziu 750 novas peças, 100 das quais impressas em 3D devido à sua complexidade.

Para escolher as melhores regulações, em termos de dureza dos amortecedores e molas, especificações dos travões e geometria das suspensões, a Bentley estabeleceu um período de 20 semanas para desenvolver o modelo. Para o director da Mulliner, “o Bacalar Car Zero é um protótipo essencial para garantir que a versão de produção está à altura dos padrões da Bentley Mulliner”.

Com as 12 unidades vendidas, por cerca de 1,7 milhões de euros, antes de impostos, o Bacalar começou por ser testado em pista. De seguida vai ver a sua resistência testada em condições extremas de temperatura, ensaiado a 80ºC, para certificar todo o sistema eléctrico. Quando tudo tiver sido aprovado, o Bacalar entrará em produção, sabendo-se que cada cliente personalizará o seu roadster à sua maneira. Certo é que alguma da madeira utilizada no seu habitáculo tem mais de 5000 anos.