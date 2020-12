O Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América (EUA) doou equipamento de proteção individual, avaliado em 75 mil dólares (61 mil euros), a um centro de investigação de saúde moçambicano, anunciou esta quinta-feira a entidade em comunicado.

Nós esperamos que este equipamento ajude a proteger as equipas de saúde que estão na linha da frente da resposta à Covid-19 enquanto trabalham para impedir a disseminação deste vírus”, disse o tenente-coronel do Departamento de Defesa dos EUA, Fergal O’Reilly, citado no comunicado.