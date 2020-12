Os centros de dia, centros de convívio e centros comunitários na Madeira vão encerrar a partir de sexta-feira por um período de quinze dias, indicou esta quarta-feira o Governo Regional, sublinhando que a medida é de “natureza excecional”.

O estabelecido nesta resolução é de natureza excecional, sem prejuízo de prorrogação ou modificação na medida em que a evolução da situação epidemiológica o justificar”, refere o executivo em comunicado, após a reunião do Conselho do Governo, no Funchal.