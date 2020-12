Mais de 30 empresas internacionais que estão a desenvolver vacinas contra a Covid-19 já foram abordadas pelo Governo, que quer Portugal incluído na rede internacional de produção, segundo o Jornal de Notícias. São esperados resultados concretos desses contactos ao longo do próximo ano.

Fonte oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros, citada pelo jornal, revelou que estão identificados os interlocutores dos diferentes laboratórios e os tempos de produção. E, em Portugal, está a ser feito o trabalho de identificação dos laboratórios que terão capacidade para participar nesse esforço.

Apesar de haver já 13 vacinas na última fase de ensaios em larga escala, a mesma fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros sublinha que “a formação do mercado das vacinas Covid levará ainda algum tempo a consolidar-se, em particular, se, como tudo indica, a necessidade de vacinação for recorrente”.

Em Espanha, na semana passada, a empresa Reig Jofre, de Barcelona, chegou a acordo com a Johnson & Johnson para ajudar na produção da vacina.