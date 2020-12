O presidente francês Emmanuel Macron testou positivo para a Covid-19, confirmou esta quinta-feira o Palácio do Eliseu. O diagnóstico surge menos de 24 horas depois de Macron ter estado com António Costa, com quem também almoçou. Deste encontro há, inclusivamente, fotos de um ligeiro abraço entre ambos — tanto Macron como Costa estavam a usar as respetivas máscaras faciais. Entretanto, o primeiro-ministro português já foi testado, esta manhã, e está em isolamento profilático. António Costa “não apresenta quaisquer sintomas”.

O “primeiro-ministro encontra-se em isolamento profilático preventivo até avaliação do grau de risco por parte das autoridades de saúde”, avança o comunicado do gabinete de António Costa.

O teste foi feito por uma equipa do INEM que se deslocou à residência oficial do primeiro-ministro e testou toda a comitiva que foi com Costa a Paris esta quarta-feira. No entanto, a testagem do primeiro-ministro já estava prevista tendo em conta a deslocação a São Tomé e Príncipe e Guiné Bissau, prevista para 18 a 20 de dezembro — viagem que foi entretanto cancelada, bem como “toda a agenda pública que implique a sua presença física”.

António Costa permanece na residência oficial de São Bento onde está a participar, via videoconferência, na reunião sobre o plano de vacinação contra a Covid-19. Para esta quinta-feira está agendado o Conselho de Ministros para aprovar o prolongamento do estado de emergência até ao dia 7 de janeiro, no qual Costa já não vai participar presencialmente.

O diagnóstico do presidente francês surgiu após o presidente francês apresentar sintomas iniciais da doença. Emmanuel Macron vai agora ficar isolado durante sete dias, mas vai continuar a trabalhar remotamente.

O almoço de trabalho em Paris desta quarta-feira serviu para, entre outros temas, discutir a preparação da presidência portuguesa da União Europeia. Aconteceu no Palácio do Eliseu e desde o início estava previsto durar cerca de duas horas. O encontro com o presidente francês foi o único ponto na agenda da visita do primeiro-ministro a França.

Mas ainda antes de Costa, Macron recebeu na segunda-feira o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, bem como Charles Michel, presidente do Conselho Europeu. Michel está agora em isolamento e Sánchez vai entretanto ficar em quarentena até ao dia 24 de dezembro, escreve o El País. Em comunicado, o governo espanhol diz que este “fará um diagnóstico imediato para conhecer a sua situação e decidir, com base nos resultados, sobre a sua agenda para os próximos dias”.

No almoço de segunda-feira, dia 14, que contou com vários responsáveis políticos, esteve ainda Angel Gurria, o Secretário-Geral da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).