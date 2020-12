Os Estados Unidos desperdiçaram uma em cada seis doses da vacina Pfizer/BioNTech nos primeiros dias de vacinação, noticia o STATNews.

Os frascos da Pfizer/BioNTech contêm cinco doses que devem ser diluídas, segundo a etiqueta do produto. Mas a diluição fazia com que as equipas ficassem com, pelo menos, seis doses disponíveis. Sem autorização da farmacêutica para usar esta dose, o líquido tinha de ser desperdiçado.

A FDA (regulador norte-americano) disse, esta quarta-feira, que esta dose, desde que completa, pode ser usada. Mas a Pfizer continua a não recomendar o uso desta porção que sobra porque pode não ser o suficiente para ter uma vacina completa.

O maior problema em se administrar as doses sobrantes nesta primeira fase é que depois não haja doses suficientes, daqui a 21 dias, para todas as pessoas que tenham de levar a segunda dose da vacina, destaca o jornal The New York Times.

O problema da diluição e porção sobrante não se levantou, no entanto, no Reino Unido, segundo o STATNews.