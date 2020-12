O Facebook desativou temporariamente algumas funções do Messenger e do Instagram nos perfis europeus. A rede social já emitiu um alerta nas aplicações afetadas e os utilizadores já foram avisados desta situação.

Enquanto que no Messenger (serviço de chat do Facebook) os utilizadores estão impedidos de usar funcionalidades como as votações e as respostas personalizadas, no Instagram não é possível usar os famosos emojis.

No aviso pode ler-se: “algumas opções não estão disponíveis. Isto diz respeito às novas regras de conversação na Europa. Estamos a trabalhar para as trazer de volta.”

Estas alterações surgem depois das implementações na União Europeia que resultam da diretiva de privacidade 2002 e da Diretiva das Comunicações Eletrónicas (DCE).

Toda a questão da proteção de dados na UE é gerida por este organismo.

Segundo o documento da diretiva de privacidade 2002, esta prevê “a harmonização das disposições dos Estados Membros necessárias para garantir um nível equivalente de proteção dos direitos e liberdades fundamentais, nomeadamente o direito à privacidade e à confidencialidade, no que respeita ao tratamento de dados pessoais no sector das comunicações eletrónicas”.

Apesar de ser descrito pelo Facebook como “temporário”, os utilizadores não sabem ao certo quanto tempo poderá demorar até ao regresso destas funcionalidades.