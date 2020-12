Há mais de 56 startups portuguesas que se têm dedicado ao desenvolvimento de novas soluções que visam combater os desafios do sistema de saúde a nível global. Esta é uma das conclusões do Mapa da Inovação nos Cuidados de Saúde em Portugal, que vai ser lançado pelo EIT Health, em 2021, que foi discutido durante a conferência “Inteligência Artificial em Saúde: uma perspetiva de Portugal”.

O EIT Health é uma rede europeia, e uma das maiores parcerias público-privadas da Europa no campo da inovação em saúde, que junta 150 parceiros, como empresas, universidades, centros de pesquisa e desenvolvimento, além de hospitais e instituições de saúde. Uma das conclusões deste mapa revela que a tecnologia portuguesa tem estado na linha da frente do combate à pandemia, com 56 startups portuguesas que contribuem com tecnologia para a saúde digital. A estas junta-se ainda um conjunto de projetos piloto entre instituições de saúde, universidades e tecnológicas.

Entre os projetos portugueses já implementados encontra-se, por exemplo, a ADAPTT, uma ferramenta gráfica desenvolvida pela Glintt, que permite recolher e atuar sobre a informação relativa ao número de camas de hospitais para diferentes níveis de intervenção.

No Porto, a trabalhar diretamente com o Hospital de São João, está outro projeto, uma startup que saiu da Universidade do Porto, a iLof, que usa a inteligência artificial para pré-diagnosticar doenças a partir de uma amostra de sangue. O projeto começou por focar-se na doença de Alzheimer mas está, desde 2020, também dedicado a apoiar e prever complicações de doentes com Covid-19.

A inovação nesta área não pode ser feita sem uma estreita colaboração entre universidades, startups e tecnológicas — do lado da inovação — e dos hospitais, organismos públicos e pagadores — do lado dos utilizadores. A criação destas soluções em conjunto com os profissionais de saúde e também com os cidadãos, é essencial para criar valor e impacto claro, que depois deve ser acompanhado pelas estruturas”, explicou Miguel Amador, responsável pelo EIT Health em Portugal.

Durante a conferência desta quinta-feira foram apresentados projetos de telemedicina, numa parceria entre a Fraunhofer Portugal e os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), por exemplo. Foram partilhados mais de 20 projetos.