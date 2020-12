O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) vai publicar nos próximos dias um novo relatório sobre as características genéticas do novo coronavírus. Desde agosto que o instituto não publicava qualquer nova atualização sobre os perfis mutacionais do SARS-CoV-2, mas a segunda vaga exigiu o regresso do estudo ao ativo. O novo relatório vai “fazer um retrato cirúrgico do que se passa em Portugal agora”.

Em declarações ao Observador, João Paulo Gomes, responsável por este projeto, explicou que “o estudo foi lançado essencialmente para caracterizar o arranque da epidemia em Portugal”. Em agosto, a publicação dos relatórios foi suspensa para terminar todas as análises relativas à primeira vaga e para a equipa se dedicar a estudar potenciais casos de reinfeção — que nunca se confirmaram — e surtos hospitalares em parceria com outras entidades de saúde.

Com o estabelecimento da segunda vaga, o INSA está neste momento a recolher novas amostras recolhidas pelos vários laboratórios nacionais com o objetivo de averiguar as variantes genéticas estão agora a circular no país e compará-las com as que têm sido detetadas no resto do mundo. Questionado sobre se a equipa descobriu até agora alguma diferença substancial nas variantes que circulam em Portugal na segunda vaga, João Paulo Gomes afirma que não porque as amostras ainda estão a ser processadas.

Aliás, a recolha destas amostras “não foi uma tarefa fácil, pois muitos dos laboratórios já não armazenam as amostras, por compreensível falta de espaço; e o tempo disponível que têm é muitíssimo escasso dada a loucura de testes que têm estado a fazer”, descreve o bioinformático. No entanto, garante ter sido possível reunir muitas amostras, representativas de todo o país.

O último relatório do INSA, publicado a 21 de agosto, indicou que o número médio de mutações por genoma é de oito variações, o que se enquadra dentro da taxa de mutação prevista para este vírus. O início da pandemia em Portugal foi caracterizado pelo espalhamento massivo de uma variante do SARS-CoV-2 com uma mutação (D839Y) na proteína S — que, quando se reúne com o recetor ACE2, permite a infeção nas células.

De acordo com o documento, esta mutação aconteceu numa região crítica da proteína, que poderá conferir ao vírus uma maior capacidade infecciosa. Terá sido importado da região da Lombardia, Itália, pouco depois do meio de fevereiro, tendo circulado em Portugal pelo menos uma semana antes de terem sido reportados os primeiros casos.