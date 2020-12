Jorge Jesus partia com uma estatística especial nesta Taça da Liga ao serviço do Benfica e esteve a sete minutos de perder esse registo mas uma grande penalidade convertida por Pizzi assegurou o empate frente ao V. Guimarães antes do triunfo e consequente passagem à Final Four da competição, no próximo mês, em Leiria, no desempate por penáltis. Se os encarnados não vencem há seis jogos na prova, levando cinco empates e uma derrota, o registo do treinador na Luz subiu aos 30 jogos sem qualquer desaire, somando 25 vitórias e cinco empates contando com as seis temporadas em que orientou as águias, entre 2009/10 e 2014/15.

“Apuramento da paciência? Não, foi o apuramento da melhor equipa, que dominou 90 minutos. Sofremos dois remates à baliza e fizemos 15 à baliza, sabendo que o V. Guimarães é uma boa equipa, que no ano passado eliminou o Benfica desta prova. Durante 90 minutos jogámos praticamente na área do V. Guimarães. Eles marcaram na única vez em que lá foram na primeira parte. Mesmo com 11 atrás da linha da bola tivemos qualidade. Sabíamos que íamos arranjar oportunidades, só não sabíamos é se marcávamos. Só poderia haver um vencedor, o Benfica. O V. Guimarães fez o que pôde, foi obrigado a jogar todo dentro da sua área. O Benfica tem vindo a evoluir muito no seu jogo posicional. O keeper deles fez grandes defesas. Fomos melhores nos penáltis e no jogo. Mesmo que não passássemos, a análise seria a mesma. O futebol é o único desporto coletivo em que podes criar 15 ocasiões e o adversário um e ele ganhar. Ao intervalo disse aos jogadores que demos de avanço e que íamos dar a volta ao jogo”, comentou Jesus na zona de entrevistas rápidas da Sport TV, numa opinião rebatida por João Henriques.

⌚️Apito final: SLB 1-1 (4-1 gp) VSC O ????Benfica não vence na ????Taça da Liga há 6 jogos consecutivos, 5 empates e 1 derrota. ⏪O último triunfo dos encarnados foi em 2018 frente ao Paços de Ferreira por 2-0 (Seferovic e João Félix) na Luz pic.twitter.com/1J2ZbgJwk9 — playmakerstats (@playmaker_PT) December 16, 2020

“Foi um bom jogo da equipa, solidária, que está dentro daquilo que pretendemos: discutir o resultado em qualquer campo. O Benfica não teve as 40 oportunidades que falaram… Teve mais bola mas não as dez oportunidades flagrantes de golo… Temos de respeitar o que o adversário faz. No futebol, independentemente do resultado, as equipas jogam de determinada forma, com base na sua estratégia. Há três dias sofri isso, joguei em meio campo e não me queixei de nada, só da minha ineficácia. Tal como hoje o Benfica, que não foi eficaz, não superou a nossa organização defensiva. Trabalhámos, temos jogadores de qualidade e podíamos ter levado a eliminatória para Guimarães. Seria inteiramente merecida. Os jogos não são só atacar, é equilíbrio, há vários momentos. Fomos muito competentes em dois aspetos, nas transições e no processo defensivo. No ofensivo foi mais forte o Benfica… Mas a sete minutos do final, sofrer um golo de penálti gera um amargo”, salientou o técnico do V. Guimarães.

⌚️Apito final: SLB 1-1 (4-1 gp) VSC ????8 jogos sem perder (5 vitórias e 3 empates): o ????Benfica está na melhor série invicta em 2020/21. ⚠️O máximo de jogos sem perder tinha sido 7 jogos (100% de vitórias) entre 18 Setembro e 29 Outubro 2020 pic.twitter.com/bEB2L6Sumr — playmakerstats (@playmaker_PT) December 16, 2020

Há quem diga que as grandes penalidades é uma lotaria. É mentira. Grandes penalidades é qualidade. Marcar um penálti não é sorte, é qualidade. Defender um penálti não é sorte, é qualidade. Dizer que é lotaria é jogo falado e jogo falado é fácil para toda a gente”, disse Jorge Jesus na conferência.

⌚️Apito final: SLB 1-1 (4-1 gp) VSC ????Benfica em cinco decisões nas grandes penalidades na ????Taça da Liga venceu quatro, a primeira em casa:

2020 vs Vitória SC [C]

2014 vs FC Porto [F]

2013 vs SC Braga [F]

2009 vs Sporting [N]

2007 vs Estrela Amadora [F] pic.twitter.com/5Ya8pfZljA — playmakerstats (@playmaker_PT) December 16, 2020

E já depois de ter explicado também o que pediu a Pizzi quando entrou, destacando que “as substituições melhoraram a capacidade ofensiva da equipa” e que nascem daquilo que vê do adversário e que fez com que tivesse terminado o jogo “com cinco avançados, tendo como único médio o Adel [Taarabt]”, Jesus abordou também o sorteio da Taça de Portugal, com um regresso como treinador à Reboleira para defrontar o Estrela, clube do Campeonato de Portugal que tem André Geraldes, com quem trabalhou no Sporting, como líder da SAD.

⌚️85' SLB 1-1 VSC ????????Pizzi chega aos 10 golos nesta temporada (19 jogos), marcou 6 golos (2 de penálti) nos últimos 7 jogos. ⚠️O médio é o melhor marcador dos encarnados, com mais dois que ????????Seferovic que é o segundo da lista. pic.twitter.com/ixqU8xHO7u — playmakerstats (@playmaker_PT) December 16, 2020

“Claro que vai ser especial para mim, é a minha terra e o meu clube do coração, onde me fiz jogador e treinador. É um sentimento muito forte. O Estrela da Amadora está novamente a aparecer no topo e fico muito feliz por voltar à minha terra e ao clube do meu coração”, frisou Jorge Jesus, no final da flash interview da Sport TV. “Aos 11 anos já ia com o Estrela da Amadora para todo o lado, ainda eles andavam nas distritais. Espero que o Estrela da Amadora recupere cada vez mais. Para mim é um dia especial voltar àquele campo, porque foi naquele local que eu aos 13 ou 14 anos que comecei a jogar futebol”, acrescentou mais tarde na conferência de imprensa.