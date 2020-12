Mais de 120 migrantes com destino à Europa, incluindo oito mulheres e 28 crianças, foram intercetados no mar Mediterrâneo pela guarda costeira da Líbia, anunciou a Organização Internacional para as Migrações (OIM).

Segundo uma mensagem divulgada pela organização na rede social Twitter, o navio que transportava os migrantes foi detido na noite de quarta-feira na costa de um país do Norte de África e os passageiros foram devolvidos à Líbia.

???? Over 120 migrants, including 8 women and 28 children were returned to #Libya last night by the coast guard.

We reiterate that Libya is not a port of safety.

