O futebolista Pedro Gonçalves, médio do Sporting, foi eleito pelo terceiro mês consecutivo o melhor jogador da Primeira Liga, desta vez em novembro, depois de já ter vencido em setembro e outubro, anunciou esta quinta-feira o organizador da competição.

Pedro Gonçalves, que também tinha sido considerado o melhor médio de novembro, obteve 48% dos votos dos treinadores da competição, batendo o brasileiro Galeno, do Sporting de Braga, que ficou em segundo, com 12%, e Eustáquio, do Paços de Ferreira, terceiro, com 11%.

Melhor marcador da Primeira Liga, com 10 golos, durante o mês de novembro, o jogador, de 22 anos, assinou seis tentos e uma assistência nos três jogos realizados.

Também do Sporting, que lidera isolado o campeonato, o espanhol Pedro Porro foi eleito o melhor defesa da prova em novembro, enquanto o prémio de melhor avançado foi para o brasileiro Rodrigo Pinho, do Marítimo, e o de melhor guarda-redes para o também ‘canarinho’ Matheus, do Sporting de Braga.

Na Segunda Liga, o avançado ganês Yakubu Aziz, do Estoril Praia, foi nomeado o melhor jogador em novembro, com 23% dos votos. O jogador, de 22 anos, que apontou três golos nesse período, bateu Mohammed Bouldini (18%), da Académica, e Feliz (16%), do Feirense.