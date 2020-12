A cantora cabo-verdiana Celina Pereira morreu esta quinta-feira em Lisboa, onde residia, vítima de doença, confirmou à agência Lusa o ministro da Cultura e das Indústrias Criativas de Cabo Verde, Abraão Vicente.

Natural da ilha cabo-verdiana da Boavista, sobrinha de Aristides Pereira, primeiro Presidente de Cabo Verde, Celina Pereira viu o seu primeiro single “Bobista, Nha Terra/Oh, Boy!”, editado em 1979, mas só em 1986 lançou o primeiro disco “Força di Cretcheu” (Força do Meu Amor), que inclui histórias e cantigas de roda, brincadeira, casamento e trabalho.

Seguiu-se depois “Estória, Estória… No Arquipélago das Maravilhas” (1990), “Nós Tradição” (1993), “Harpejos e Gorjeios” (1998) e “Estória, Estória… do Tambor a Blimundo” (2004).

Em 2003, Celina Pereira foi condecorada com a medalha de mérito — grau comendadora — pelo Presidente português, Jorge Sampaio, pelo trabalho na área da educação e da cultura cabo-verdiana. Em 2014, foi galardoada com o Prémio Carreira na 4.ª edição do Cabo Verde Music Awards (CVMA).

Embaixada de Cabo Verde em Portugal manifesta pesar por morte da cantora

Celina Pereira seguramente perdurará na memória dos Cabo-verdianos, mas também de muitos outros, portugueses e irmãos de língua oficial portuguesa, pela voz, estilo e intensidade que punha nas suas interpretações”, destacou a embaixada de Cabo Verde em Portugal numa nota publicada na rede social Facebook.

A embaixada realçou ainda que já “manifestou junto dos familiares mais próximos a sua inteira disponibilidade para prestar todo o apoio possível e que lhe for solicitado, como homenagem a uma grande artista que deu uma contribuição enorme para a promoção da música e literatura cabo-verdianas e influenciou decisivamente várias gerações de amantes da música”, manifestando aos familiares e amigos “as mais sentidas condolências”.

NOTA DE PESAR A Embaixada de Cabo Verde em Portugal tem o pesado dever de comunicar o falecimento da autora,… Posted by Embaixada da República de Cabo Verde em Portugal on Thursday, December 17, 2020

“Para além de uma grande produção musical e literária, a Celina Pereira era também uma reconhecida ativista social e cultural, uma das promotoras mais consistentes à candidatura da Morna a Património Imaterial da Humanidade”, refere o texto.

É ainda destacado que a morte de Celina Pereira acontece no mesmo dia e mês da morte da cantora com maior reconhecimento de Cabo Verde, Cesária Évora, falecida em 2011.