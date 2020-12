O músico britânico Tricky vai atuar em Portugal no final de 2021, com concertos agendados no Porto e em Lisboa, foi anunciado esta quinta-feira.

De acordo com a promotora, o músico estará a 30 de novembro de 2021 no Hard Club, no Porto, e a 01 de dezembro no LAV, em Lisboa.

Tricky, 52 anos, músico e produtor que ajudou a moldar a sonoridade do ‘trip-hop’ nos anos 1990, lançou em setembro passado “Fall to Pieces”, um álbum que reflete o período negro que atravessou no último ano, com a morte da filha, Mazy, aos 24 anos.

O álbum, “que contém algumas das mais tocantes e negras canções que Tricky produziu desde o álbum de estreia [‘Maxinquaye’, 1995], foi feito à sombra da tragédia. […] Ele transformou uma perda inimaginável em momentos de emoção chocantemente crua”, escreveu a publicação Pitchfork, na crítica ao álbum.

O registo, gravado em Berlim, contou com a participação vocal de Marta Zlakowska, que Tricky descobriu num bar em Cracóvia, depois da saída da cantora com quem andava em digressão pela Polónia.

“Fall to pieces” foi ainda editado um ano depois de Tricky ter lançado uma autobiografia.

Apesar de faltar ainda quase um ano para os concertos de Tricky em Portugal, os bilhetes serão colocados à venda nesta sexta-feira.

