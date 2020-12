O Sporting entregou esta quarta-feira ao presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, “um parecer histórico e independente intitulado ‘Os campeonatos nacionais de futebol de 1921 a 1940”.

Como explica o clube em comunicado, “este documento, idóneo e independente, foi elaborado pelos historiadores professor doutor Diogo Ramada Curto e doutorando Bernardo Pinto Cruz e reforça a justiça da pretensão do Sporting de ver reconhecidos todos os 22 títulos nacionais que conquistou desde que foi fundado em 1906″.

Ao longo de 74 páginas, que foram colocadas no site oficial do clube (pode ler aqui o documento), o trabalho recorre a várias fontes da época para explicar “o carácter nacional e as referências inequívocas à experiência e à natureza experimental das provas”, utilizando não só vários livros que existem sobre a evolução da história do futebol português e documentos internos do clube (Conselhos Gerais ordinários e extraordinários) mas também o próprio jornal O Benfica, neste caso num artigo escrito por Alberto Miguéns, em 1991.

“Da apreciação da natureza das provas, de um ponto de vista histórico, concluiu-se que, para lá de uma semelhança cronológica entre o processo de institucionalização do Campeonato de Portugal de 1920 a 1926 e o processo de consolidação das Ligas de 1934 a 1937, o carácter experimental destas últimas deriva de um conflito de critérios – o elitista e o territorial – que tiveram origem na votação do regulamento provisório do 1.º Campeonato de Portugal de 1921/1922″, defende o documento numa das dez conclusões finais.

“A ideia de que o Campeonato Nacional da I Divisão e a Taça de Portugal são a continuação, sob outra designação, das Ligas e do Campeonato de Portugal é falsa e tem origem num equívoco lamentável da direção da Federação, que é ilegal de um ponto de vista procedimental, contrário às decisões do Congresso Extraordinário de Agosto-Dezembro de 1938 e insustentável de uma perspetiva histórica atenta à evolução dos sentimentos, das atitudes e dos comportamentos, bem como à reconstituição das formas concretas de imaginar a nação. Depois desse congresso, completou-se a viragem final que vinha sendo preparada desde 1934 – a hierarquia das provas mudou. Até 1938, o título máximo era o Campeonato de Portugal”, acrescenta.

De referir que o tema foi levantado pela primeira vez pelo ex-presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, no ano de 2015. Dois anos depois, o então líder do clube de Alvalade destacou que iria criar uma comissão de especialistas para emitir um parecer técnico sobre a questão dos títulos. Em fevereiro de 2018, a Federação anunciou que as universidades de Lisboa, Porto e Coimbra aceitaram o convite para integrar essa referida comissão. No início do último ano, e no seguimento de uma petição assinada por 4.470 pessoas, o assunto chegou ao Parlamento.