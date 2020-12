Há uma nova aplicação que permite contribuir para o desenvolvimento da ciência sem tirar as mãos do telemóvel. Cientistas do Centro Champalimaud e da Universidade da Califórnia, Berkeley, desenvolveram o hexxed, um jogo para o smartphone, onde o objetivo é resolver uma série de puzzles, que ajudam a mapear a inteligência humana.

Gautam Agarrwal, um dos cientistas responsáveis pelo projeto explica, citado em comunicado enviado às redações pela Fundação, que os jogos online “são a forma ideal de obter conjuntos de dados, diversificados e de dimensão grande o suficiente para permitir explorar questões difíceis”, que podem ir desde a idade à experiência cultural de cada um.

As experiências em ambiente laboratorial têm um número limitado de sujeitos e são, geralmente, repetitivas e enfadonhas. Por outro lado, os jogos online podem ser jogados por um número ilimitado de pessoas, em qualquer parte do mundo, e conduzir os jogadores a uma total entrega e participação, ficando como que imersos numa cadência constante de experiências novas e evolutivas”.

A equipa liderada por Zachary Mainen procura não só descobrir quais são os processos mentais que permitem ao ser humano criar estratégias para a resolução de problemas, como também saber se as máquinas “utilizam processos semelhantes” ou se estes são “fundamentalmente diferentes”. Assim, o jogo é igualmente usado para aprender sobre a “inteligência da máquina, elevando a diversidade dos dados recolhidos a outro patamar”, segundo consta na nota.

Um outro investigador envolvido no estudo, Mattia Bergomi, esclarece que os videojogos são normalmente usados para testar a capacidade da inteligência artificial “de lidar com ambientes e tarefas complexas”, ficando, por vezes, aquém das expectativas. Segundo o cientista, a maioria dos jogos enquadra-se em uma de duas categorias.

Por um lado, existem jogos desafiantes que só podem ser resolvidos com estratégias complexas. Isso resulta em abordagens de resolução de problemas que são difíceis de formular matematicamente e, portanto, difíceis de comparar entre diferentes jogadores. Por outro lado, existem os jogos simples que podem ser facilmente descritos matematicamente. Mas esses não são suficientemente desafiantes para exigirem a criação de esquemas inteligentes de resolução de problemas”.

De acordo com Agarwal, o jogo tenta ligar estas duas categorias, através de um desafio complexo que pode ser resolvido com construções matemáticas “simples”.

Este design único irá permitir-nos comparar, de forma sistemática e abrangente, as estratégias adotadas por humanos com aquelas geradas por máquinas”

O hexxed está disponível gratuitamente em versões compatíveis com iPhone e Android.